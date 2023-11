Distribuidora de medicamentos começa a operar em 2 de dezembro em Nova Odessa

Centro de Distribuição tem 34 mil m² e capacidade inicial para 8 milhões de produtos - Foto: Prefeitura de Nova Odessa

A Santa Cruz Distribuidora, empresa de medicamentos e que integra um grupo junto às farmacêuticas Panpharma e Oncroprod/SAR, anunciou nesta terça-feira (28) o início das operações de seu centro de distribuição no dia 2 de dezembro, em Nova Odessa. De acordo com a companhia, a unidade contará com 240 trabalhadores.

O novo centro logístico fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330) com aproximadamente 40 mil m² e capacidade para armazenar até 8 milhões de produtos. Além da distribuidora, estão no mesmo local a Panpharma, que começou as atividades em fevereiro, e a Oncoprod, que iniciou o funcionamento em outubro.

Ao todo, o Grupo Santa Cruz já contratou 500 colaboradores no centro de distribuição de Nova Odessa, mas as admissões seguem acontecendo, o que pode fazer com que as três empresas, juntas, cheguem a mil empregos gerados na cidade até o fim de 2023.

“A cidade de Nova Odessa é um lugar estratégico, tanto pela questão logística quanto de incentivos fiscais. Isso justifica o crescimento do parque industrial de nossa cidade. É a maior empresa instalada na cidade em minha gestão, e isto é motivo de orgulho para mim”, disse o prefeito Leitinho (PSD).