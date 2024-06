Cocato desiste de candidatura a prefeito em Nova Odessa e declara apoio a Bill

Questionado se seria o pré-candidato a vice-prefeito com o Bill, Cocato disse apenas que está trabalhando para o crescimento do projeto

O presidente do Republicanos de Nova Odessa, Vanderlei Cocato desistiu de sua pré-candidatura a prefeito de Nova Odessa para apoiar a campanha do ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PL) para a Chefia do Legislativo.

Questionado se seria o pré-candidato a vice-prefeito na chapa com o Bill, Cocato disse apenas que neste momento, está trabalhando por esta união e o crescimento do projeto. “Vamos coligar, fazer parte da frente ampla organizada em apoio a sua pré-candidatura [Bill]”, antecipa Cocato.

Um encontro de lideranças do Republicanos, mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas, está programado para acontecer nesta quarta-feira (5), no Espaço de Eventos Green Village, às 19h10, em Nova Odessa, com convidados.

“Neste ano decisivo para o futuro de Nova Odessa, em anuência com o líder maior do partido, Tarcísio de Freitas, Cocato reafirma o compromisso da sigla com cada cidadão e cidadã novaodessense e realiza este importante evento, que irá marcar um novo momento da política municipal”, cita nota do partido.

Cocato é formado em Gestão Pública e pós-graduado com especialização em Administração Pública e Gerência de Cidades, com ênfase em Saúde Pública. Foi chefe de Gabinete e secretário de Saúde na da gestão do Bill. Atualmente é diretor de Saúde, em Rafard.

Bill, que antes era do PSDB, se filiou ao PL, em junho de 2023, na sede do partido em Jundiaí, com a presença de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a ser seu colega de partido.