Caminhoneiro é morto em tentativa de assalto no Jardim Flórida, em Nova Odessa

Um caminhoneiro, ainda não identificado, morreu após ser baleado na manhã desta quarta-feira (5), no Jardim Flórida, em Nova Odessa. Vítima foi abordada por dois criminosos, um deles armado, que tinham a intenção de roubar o seu caminhão e a carga. A dupla foi presa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Vítima tentou reagir ao assalto, mas foi baleado e morreu no local – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Segundo informações iniciais da PM, trata-se do golpe do falso frete. A vítima teria trazido um carregamento de trigo e, para voltar para seu estado de origem, Minas Gerais, teria aceitado um falso contrato de frete, feito pelos criminosos, que tinham a intenção de roubar o seu veículo e a carga que ele transportava.

Ao chegar em Nova Odessa, na Rua Gertrudes Ximenes Carrion, no Jardim Flórida, os assaltantes anunciaram o roubo e obrigaram o motorista a entrar em um carro, um Hyundai HB20. A vítima foi colocada no banco do motorista e, segundo a PM, teria reagido ao roubo e atingido os ladrões com uma faca e, em seguida, bateu contra um caminhão que estava estacionado.

Diante da reação da vítima, os criminosos saíram do veículo e um deles disparou ao menos cinco vezes contra o caminhoneiro, que morreu no local ao ser atingido na região do tórax.

Arma utilizada pelos criminosos foi encontrada dentro do HB20 – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Segundo apurou o LIBERAL no local com testemunhas, o crime teria ocorrido por volta de 6h30 e, após dispararem contra o caminhoneiro, os assaltantes, em fuga, tentaram entrar nas casas da vizinhança e também no carro de um casal que passava pelo local, sem sucesso.

Um dos assaltantes foi encontrado em uma construção, duas ruas abaixo de onde ocorreu a tentativa de assalto e o outro foi preso ao procurar socorro na sede da Polícia Militar do município, onde alegou ter sido vítima de uma tentativa de assalto.

A ocorrência ainda está em andamento.