Bill deixa a Agemcamp após sete meses atuando como diretor-executivo

Ex-prefeito de Nova Odessa assumiu o cargo de chefe de gabinete do deputado estadual Barros Munhoz (PSB)

Depois de quase sete meses à frente da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) como diretor-executivo, o ex-prefeito de Nova Odessa Benjamin Vieira de Souza (PSDB), o Bill, deixou o cargo para ser chefe de gabinete do deputado estadual Barros Munhoz (PSB). A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira.

Bill deixa a Agencamp para se chefe de gabinete de deputado – Foto: Divulgação

“Aceitei o convite para um trabalho semelhante que já desempenhei com o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), em Brasília, e também com o deputado Cauê Macris (PSDB), em São Paulo. Sigo e continuo sendo parceiro dos dois, mas agora também fazendo um trabalho com Barros Munhoz na chefia do seu gabinete”, afirmou em entrevista ao LIBERAL.

Apesar de o período na Agemcamp não ter sido extenso, Bill disse ter tido tempo suficiente para fazer um bom trabalho recolocando a agência nas discussões dos assuntos metropolitanos, agregando parceiros e desenvolvendo novos projetos. Ele citou como exemplo a recente liberação de R$ 18 milhões para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19) e as discussões sobre o fim do despejo de esgoto na Represa de Salto Grande.

Para o lugar dele é cogitado o nome do ex-vereador de Americana Odair Dias. Ele abriu mão de ser candidato a prefeito na última eleição para coordenar a campanha de Rafael Macris (PSDB) para o cargo de chefe do Executivo. O LIBERAL tentou contato com Odair por telefone e mensagens, mas não teve retorno até o fechamento desta reportagem.