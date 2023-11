Ministério da Saúde vai destinar até R$ 676 mil à RPT para ações de atividade física

O Ministério da Saúde publicou uma portaria, no último dia 3, que irá destinar até R$ 676 mil para cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) para ações de fomento à atividade física na atenção primária à saúde, como UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e núcleos de apoio à saúde da família. Os repasses serão mensais e seguirão até dezembro de 2024.

Os recursos virão do IAF (Incentivo Financeiro de Atividade Física), programa criado pelo governo federal em maio de 2022, no qual todos os municípios do Brasil e seus respectivos estabelecimentos de saúde foram credenciados.

Recursos serão investidos em atividades físicas – Foto: Imagem de TSquared Lab por Pixabay

Essas verbas serão destinadas para custeio, podendo ser utilizadas também para contratação de profissionais de educação física, aquisição de materiais de consumo e qualificação de ambientes relacionados à prática de atividade física.

Caberá aos municípios e às unidades de saúde administrarem os montantes e implantarem locais que permitirão as atividades, sob orientações de profissionais especializados contratados para esta finalidade.

Sumaré, com 17 estabelecimentos de saúde, é a cidade da região que deverá receber a maior quantia, com um total de R$ 442 mil; seguida por Nova Odessa, com seis locais (R$ 156 mil); e Santa Bárbara d’Oeste, com três (R$ 78 mil). Americana e Hortolândia não aparecem entre as cidades beneficiadas pela portaria.

“A prática regular de atividades físicas de múltiplas naturezas contribui para a manutenção da saúde e bem-estar da população, evitando doenças e perda da qualidade de vida”, destacou o ministério.

A Prefeitura de Santa Bárbara disse ao LIBERAL que cada unidade deverá receber de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil por mês e que o município tem um projeto próprio de fomento à atividade física, que irá atuar em conjunto com o convênio federal.

Já a Prefeitura de Sumaré contou que as verbas serão destinadas à aquisição de materiais usados na prática do Lian Gong (terapia corporal chinesa que une medicina terapêutica e cultura física). A Prefeitura de Nova Odessa foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.