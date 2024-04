Vigilante é baleado durante tentativa de roubo a carro-forte em Hortolândia; veja o vídeo

Vítima foi atingida no braço, sem gravidade; ação contou com quatro criminosos, que fugiram após troca de tiros, sem levar dinheiro

Crime ocorreu em frente a lotérica - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma tentativa de roubo a carro-forte terminou com um vigilante ferido na tarde desta terça-feira (23), em Hortolândia, em frente a uma lotérica no bairro Jardim Interlagos.

A vítima foi atingida no braço, sem gravidade, possivelmente de raspão, durante troca de tiros com os criminosos. A ação contou com quatro bandidos, que fugiram após o confronto e não conseguiram levar dinheiro. As informações são da Polícia Civil.

Segundo o 2º DP (Distrito Policial), os vigilantes do carro-forte estavam aguardando a retirada de um malote da lotérica, na Rua Joaquim Marcelino Leite.

Nesse momento, os criminosos, que ocupavam um Chevrolet Onix, se aproximaram, trocaram tiros com os vigilantes, voltaram para o veículo e foram embora. Depois, o carro foi encontrado abandonado na Rua Osvaldo da Silva, no Jardim Villagio Ghiraldelli.

A Polícia Civil acionou a equipe de perícia técnica para a realização de exames periciais no local. A ocorrência segue em andamento.

Em julho do ano passado, houve um crime semelhante no município. No dia 5 daquele mês, pelo menos oito assaltantes armados roubaram malotes de um carro-forte que estacionava em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, no Jardim Rosolém.