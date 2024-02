Mulher é presa em Hortolândia após matar o marido durante discussão de separação

Mulher alega que o marido não aceitava o término do relacionamento e teria agredido ela e a filha do casal

Uma mulher de 29 anos foi presa na madrugada desta quarta-feira (21), após matar o marido com uma facada no pescoço, durante uma briga que aconteceu na residência do casal, na Chácara Recreio, em Hortolândia.

Segundo a ocorrência, a acusada afirmou aos policiais miliares que a discussão teria começado por volta de 2h30 por que o marido, identificado com Luis Fernando dos Santos, de 29 anos, não aceitava o término da relação. Ela afirmou ainda que, durante a briga, ela teria sido agredida pelo marido, que também teria batido na filha do casal, de oito anos, motivo pelo qual pegou uma faca de serra e o atingiu no pescoço.

A Polícia Militar informou que, ao chegar no local, na Rua João Goulart, encontrou com a vítima já sem vida e, apesar disso, acionou o Samu (Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência), que constatou o óbito na residência do casal.

A Polícia Técnica Científica também foi acionada para realizar a perícia no local, que deve auxiliar na investigação.

Segundo consta no registro, investigações iniciais apontam que a vítima possa ter sido pega de surpresa e que o golpe foi certeiro na região do pescoço. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) e a faca utilizada no crime foi apreendida.

Após ser ouvida pela Polícia Civil, a mulher presa em flagrante por homicídio.