Homem é preso em Hortolândia acusado de estupro, produzir e compartilhar pornografia infantil

Um homem de 27 anos foi preso em Hortolândia, nesta segunda-feira (13), acusado de produzir, armazenar e compartilhar arquivos de pornografia infantil. Ele também é suspeito de ter cometido abuso sexual contra uma criança de menos de quatro anos e gravado o ato.

A detenção foi possível após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, no Jardim Amanda 2, em ação conduzida pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Campinas.

Em coletiva nesta manhã, o delegado responsável pelas investigações, Luiz Fernando Dias Oliveira, relatou que o homem foi identificado por um órgão internacional, que monitora ações envolvendo pornografia infantil. As informações foram passadas à DIG de Campinas, que conseguiu chegar até o endereço do investigado.

Dentre os vídeos do suspeito, que foram analisados pelos investigadores, três deles chamaram a atenção da equipe, pois mostravam abusos sexuais cometidos pelo próprio acusado contra uma menina com menos de quatro anos de idade. Posteriormente a vítima foi identificada como sendo enteada do irmão dele – que hoje está com 4 anos de idade.

Levado à Deic de Campinas, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de abuso sexual contra criança na internet, pelos crimes previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e por crime de estupro de vulnerável, pelo Código Penal – somadas, as penas podem chegar a 27 anos reclusão.

Quanto aos abusos sexuais cometidos contra a criança e que aparecem em três vídeos, as imagens e investigações serão conduzidas pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), podendo ampliar a pena do investigado.