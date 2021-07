Jovem morre após ser baleado em Hortolândia

Perícia detectou 19 cápsulas de pistola calibre 380 no local do crime; identidade do autor será investigada pela Polícia Civil

Crime aconteceu em condomínio de apartamentos em Hortolândia - Foto: Polícia Militar de Hortolândia - Divulgação

Um jovem de 27 anos morreu após ser baleado em um condomínio de apartamentos no Jardim Minda, em Hortolândia, na tarde desta quinta-feira (22). O rapaz chegou a ser socorrido por um primo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Hortolândia.

De acordo com informações, um carro preto entrou no condomínio por volta de 12 horas, quando o jovem estava sentado em uma rua do local. O motorista do veículo começou a discutir com a vítima e atirou de dentro do carro. Mesmo ferido, o jovem correu e caiu na rua, momento em que o motorista saiu do veículo e continuou a efetuar os disparos contra a vítima.

Acionados via sistema, a equipe da polícia militar foi até o local e aguardou a chegada da perícia, sem que a cena fosse comprometida. A equipe da perícia detectou 19 cápsulas de pistola calibre 380 no chão, podendo ser a quantidade de vezes que o rapaz foi atingido pelas balas. Investigadores da Polícia Civil também foram ao condomínio e vão investigar o autor e o motivo do assassinato.