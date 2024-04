Indústria de Hortolândia recebe investimento de R$ 1,5 milhão em projetos de eficiência energética

Aporte contou com a instalação de uma usina solar fotovoltaica na Greenbrier, maior operação ferroviária da América do Sul

Uma indústria de Hortolândia recebeu um investimento de R$ 1,5 milhão em eficiência energética da CPFL Paulista (Companhia Paulista de Força e Luz). A companhia instalou uma usina solar fotovoltaica e realizou troca de parte da iluminação do parque industrial Greenbrier Maxion, que é a empresa de maior operação ferroviária da América do Sul.

A energia solar fotovoltaica é obtida por meio da conversão da luz em eletricidade. De acordo com o gerente do setor da CPFL Energia, que detém os direitos da CPFL Paulista, Walter Barbosa Júnior, a economia anual estimada com a nova usina é de 1511,12 MWh. Essa energia seria suficiente para suprir o consumo de 637 residências por mês.

Greenbrier Maxion, do setor ferroviário, recebeu investimento de R$ 1,5 milhão em eficiência energética – Foto: Reprodução

“São em projetos como esse que a CPFL reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social das cidades em que atua, viabilizando iniciativas de eficiência energética que beneficiarão empresas públicas e privadas da região”, disse o gerente. Além disso, ele ressaltou que foram substituídas 947 lâmpadas por LED, com foco na menor emissão de dióxido de carbono na atmosfera.

O CEO da Greenbrier Maxion, Eduardo Scolari, comentou sobre a parceria em Hortolândia. “A utilização de energia solar e iluminação LED nos permite reduzir nossos custos de energia a longo prazo, ao mesmo tempo em que aumentamos nossa eficiência operacional”, disse.

“Essa abordagem sustentável não apenas nos posiciona como líderes em nosso setor, mas também nos ajuda a criar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para nossos colaboradores”, completou o CEO.