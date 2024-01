Hortolândia tem 74 presos que não voltaram da ‘saidinha’ de final de ano

Dos 1.510 detentos beneficiados pela última saída temporária em Hortolândia, 74 não retornaram às unidades prisionais dentro do prazo exigido e, portanto, passam a constar como foragidos da Justiça.

Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os presos, que cumpriam pena em regime semiaberto, deixaram o Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia no dia 22 de dezembro de 2023 e deveriam ter retornado na última quarta-feira (3).

Os reeducandos que descumpriram o combinado, quando forem recapturados, vão regredir ao regime fechado. As informações são da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

As saídas temporárias são autorizadas pelo Poder Judiciário. O benefício é previsto na Lei de Execução Penal. No CR (Centro de Ressocialização) de Sumaré, 66 receberam o benefício e todos voltaram. No CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, não houve beneficiários.

Apenas os presos do regime semiaberto têm direito à saída temporária. Para receber o benefício, que é concedido por um juiz, eles precisam ter cumprido ao menos um sexto da pena se réu primário e um quarto se reincidente. Além disso, precisam ter bom comportamento.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, os presos não podem frequentar bares, boates, se embriagar, brigar, andar armado ou praticar qualquer outro ato que seja falta grave, como a prática de delitos.