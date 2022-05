Hortolândia abre seis concursos públicos e processo de seleção

Imagem aérea mostra as dependências do paço municipal de Hortolândia; prefeitura quer recompor o funcionalismo - Foto: Marcelo Pendezza - Prefeitura de Hortolândia.JPG

A Prefeitura de Hortolândia abre, nesta segunda-feira, inscrições para seis concursos públicos e um processo seletivo que oferecerão, no total, 446 vagas. São oportunidades para áreas, níveis de escolaridade e funções diversas. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 16 mil.

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de junho, por meio do site da organizadora: shdias.com.br. O valor da inscrição varia de R$ 40 a R$ 72,50. As provas ocorrem em três datas, a depender do cargo disputado – 31 de julho e 14 e 28 de agosto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Do total de vagas oferecidas, 251 são para cargos efetivos. Outras 195 são de caráter temporário. Os editais, com detalhes das vagas, salários e provas, foram publicados na edição da última sexta-feira, 13, do Diário Oficial Eletrônico do Município.

O concurso visa recompor os quadros da administração municipal ainda este ano. Há vagas para todos os níveis de escolaridade – fundamental, médio, técnico e superior, além de oportunidades para PCDs.

São vagas para cargos como agente de trânsito, eletricista, motorista, fiscal, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, dentista, médico, engenheiro eletricista, jornalista, arquiteto, psicólogo, dentre outros.

Já o processo seletivo será voltado à área da educação e visa à contratação temporária, em substituição em caso de faltas e licenças, para os seguintes cargos: professor de educação básica (educação infantil, ensino fundamental e EJA), professor de educação básica – especialistas em língua portuguesa, educação física, educação especial e educação artística. Para estes serão abertas 195 vagas.

Além disso, a prefeitura realizará, pela primeira vez, concurso para a formação de cadastro de reserva, voltado tanto a candidatos com ensino fundamental, quanto com ensino superior. No primeiro caso, é para o cargo de agente de infraestrutura, com especialidade como jardineiro. Já no segundo, para instrutor de prática desportiva, terapeuta ocupacional e engenheiro, especialista em segurança do trabalho. O total de vagas não foi divulgado.

LISTA DE CARGOS. Veja para quais funções o concurso está aberto; edital pode ser conferido no site da prefeitura (hortolandia.sp.gov.br)

Ensino fundamental

Agente de infraestrutura, nas seguintes especialidades: ajudante geral, carpinteiro, eletricista, encanador, motorista de veículos leves e motorista de veículos pesados; agentes de trânsito e transporte, com especialidade em oficial de manutenção e sinalização viária, agente de fiscalização de 1ª classe, assistente de sinalização semafórica, técnico de trânsito e transportes; e agentes de infraestrutura com especialidade em fiscal de obras e técnico em meio ambiente.

Ensino médio/técnico

Agentes de políticas sociais, com as seguintes especialidades: assistente administrativo; assistente administrativo – PCD, fiscal de comércio, serviços, tributos e posturas; técnico em contabilidade; técnico em informática; técnico em segurança do trabalho; auxiliar de apoio escolar; auxiliar de apoio escolar – PCD; educador infanto-juvenil; educador infanto-juvenil – PCD; monitor social; monitor social – PCD; agente de saneamento I; auxiliar de farmácia; auxiliar em saúde bucal; técnico em enfermagem e técnico em enfermagem (PCD).

Ensino superior

Dentista; dentista com especialidade em periodontia; dentista com especialidade em traumatologia/cirurgia bucomaxilofacial; enfermeiro generalista; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; médicos em 15 especialidades (cardiologista, cirurgia cardiovascular, clínico-geral, endocrinologista, ginecologista e obstetra, infectologista, neurologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, pediatra, psiquiatra, psiquiatra infantil, saúde da família, saúde ocupacional e urologista); médico veterinário; analista de sistemas, analista de trânsito e transporte, arquiteto, assistente social, biólogo, contador, economista, engenheiro eletricista, jornalista e psicólogo.

Fonte: Prefeitura de Hortolândia