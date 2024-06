Homem é preso em Hortolândia suspeito de participar de sequestro-relâmpago e roubo em Campinas

Um homem que teria participado de um sequestro-relâmpago e obrigado a vítima a fazer um Pix de R$ 15 mil foi preso no Remanso Campineiro, em Hortolândia, na tarde de terça-feira (4), por policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Arma usada pelos criminosos foi apreendida – Foto: Divulgação/10º Baep

De acordo com a corporação, a vítima estava dentro de um carro estacionado no bairro Padre Anchieta, em Campinas, quando os suspeitos, em um VW Gol, passam por ela, às 11h40, fazem um retorno, emparelham o veículo e dois homens descem e rendem a vítima. Em seguida, um dos criminosos obriga a vítima a ir para o banco do passageiro e assume a direção do veículo, um Honda Civic.

À polícia, a vítima contou que permaneceu em local desconhecido, onde foi obrigada a realizar um Pix no valor de R$ 15 mil para os bandidos e só então foi liberada, em Campinas.

Os policiais foram avisados a respeito do assalto e conseguiram ter acesso à gravação de uma câmera de segurança, que ajudou a identificar um dos suspeitos, que foi abordado pela polícia e confessou a participação no crime. Ele também passou o endereço de um dos comparsas, onde os policiais localizaram o veículo utilizado no assalto, mas não o proprietário.

Durante buscas realizadas no veículo, os policiais encontram aparelhos celulares, uma blusa utilizada pelo criminoso e ainda, sob o acento do banco traseiro, um revólver calibre 32 com seis munições intactas. Encaminhado ao plantão policial, ele foi autuado em flagrante por roubo e em seguida foi escoltado à Cadeia Pública de Sumaré.

A polícia busca identificar e prender os demais envolvidos no crime.