Homem é preso após esfaquear indivíduo no Santa Esmeralda, em Hortolândia

Um homem de 54 anos foi preso em Hortolândia, na noite desta quarta-feira (22), após esfaquear outro indivíduo, no bairro Santa Esmeralda. A vítima, que tem 47 anos, foi socorrida ao Hospital Mário Covas e passou por atendimento médico.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima chegou em sua casa, na Rua Cristalina, e viu um homem dentro do imóvel.

Houve uma confusão e o autor do crime atingiu o dono da casa com facadas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o morador foi socorrido ao Hospital Mário Covas.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Hortolândia atendeu à ocorrência. A SSP não deu detalhes sobre a motivação das facadas e também não explicou sobre se os dois envolvidos no caso já se conheciam.

O autor do ataque foi levado à delegacia de plantão do município e lá acabou autuado em flagrante por tentativa de homicídio. As causas do crime serão apuradas.