Grupo é detido suspeito de praticar ao menos três roubos seguidos em Hortolândia

Um grupo de jovens foi detido na madrugada deste sábado (3), em Hortolândia, suspeito de praticar ao menos três roubos seguidos na cidade. Cinco maiores foram presos, e um menor de 17 anos ficou apreendido. Eles foram reconhecidos pelas vítimas.

Outros dois comparsas que participaram dos crimes conseguiram fugir e não foram encontrados até a publicação desta reportagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, no primeiro assalto, por volta das 4h, o grupo roubou uma pessoa no bairro Parque dos Pinheiros, em Hortolândia. Seis pessoas participaram desta ação criminosa. Segundo a vítima, os ladrões estavam encapuzados e um deles estava armado. Eles fugiram em um Fiat Doblò, levando aliança, celular, bolsa crachá e até a a marmita da vítima.

Fiorino roubada foi encontrada em Campinas – Foto: Polícia Militar/Divulgação

No segundo roubo, o grupo atacou um motorista que estava em um Fiat Fiorino, em frente a uma padaria, no Parque dos Pinheiros, às 4h35. Seis jovens desceram de uma Doblò e anunciaram o roubo. Outros dois criminosos permaneceram na Doblò, enquanto o sexteto fugiu com a Fiorino, levando os pães que estavam guardados no veículo, uma pulseira de prata e a carteira da vítima.

No terceiro roubo, perto das 4h50, o grupo abordou um homem que caminhava pelo Remanso Campineiro. Além de agredi-lo, os criminosos fugiram com os cartões bancários da vítima.

Seis suspeitos que estavam na Doblò foram parados pela PM (Polícia Militar) no cruzamento entre as avenidas Olívio Franceschini e Emancipação, na região central de Hortolândia. Já os outros dois, que usavam a Fiorino roubada da padaria, não foram encontrados.

Bens foram devolvidos às vítimas e uma réplica de arma de fogo foi apreendida – Foto: Polícia Militar/Divulgação

Ainda segundo registro policial, a Doblò utilizada nos três crimes pertence ao pai de um dos jovens detidos. Já a Fiorino, roubada da padaria, foi encontrada em Campinas pela Guarda Civil do município. Uma réplica de arma de fogo utilizada pelo grupo foi apreendida.

Os jovens, dois deles com 21 anos e os outros com 18, 23 e 25, ficaram presos em flagrante por roubo, associação criminosa e corrupção de menor. Já o adolescente ficou apreendido por roubo.