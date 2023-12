Prefeito Zezé Gomes fez uma visita à indústria - Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

A Safetline Equipamentos de Segurança Ltda, fabricante de calçados de segurança, localizada em Hortolândia, anunciou nesta sexta-feira (1º) investimentos estimados em R$ 100 milhões na ampliação da empresa e criação de 1,8 mil vagas de emprego em 2024.

O aporte financeiro será destinado à construção de uma nova área fabril, com previsão de inauguração em agosto do ano que vem. O anúncio foi feito durante a visita do prefeito de Hortolândia, José Nazareno Zezé Gomes, à sede da empresa, às margens da Rodovia SP-101 Jornalista Francisco Aguirre Proença, nas Chácaras Assay.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Hortolândia, recentemente destacada como a quinta melhor cidade do Brasil para se fazer negócios pela revista Exame, de acordo com estudos realizados pela Urban Systems, é vista como um polo atrativo para investimentos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação revelou que, a cada uma hora e meia, uma nova empresa é criada no município.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo Hugo Smilgys, diretor comercial da Safetline, a empresa investirá na construção de uma nova área fabril de aproximadamente 16 mil metros quadrados. Atualmente, a fábrica ocupa um pavilhão com cerca de oito mil metros quadrados. A expectativa é de triplicar o número de colaboradores, passando de 1,2 mil para cerca de 3 mil.

A Safetline, presente no mercado há 49 anos, é administrada pela terceira geração da família Smilgys e, desde 1985, está localizada no município de Hortolândia.