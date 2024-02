Dono de ferro velho é morto a tiros no Jardim Sumarezinho, em Hortolândia

Crime ocorreu no ferro velho que era de propriedade da vítima - Foto: Polícia Civil

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (2) no Jardim Sumarezinho, em Hortolândia. A vítima, identificada como Sérgio da Silva Marcelino, abria o ferro velho que era proprietário quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo.

De acordo com o registro policial, Sérgio estava acompanhado da esposa quando chegou ao estabelecimento e, ao abrir o local, escutou o barulho de uma pedra que foi jogada na caçamba de lata, que estava no fundo do terreno.

A vítima foi verificar de onde vinha o barulho quando foi alvejado com pelo menos sete disparos de arma de fogo. O autor do crime estava escondido atrás de uma bag de recicláveis no fundo do estabelecimento, onde existe uma mata.

O boletim aponta que não houve brigas ou discussões, apenas que Sérgio foi surpreendido pelo autor dos disparos. A esposa da vítima, que é testemunha do caso, informou que viu apenas que o criminoso usava um boné de cor escura e que, após efetuar os disparos, fugiu pela mata.

Foi constatado que Sérgio estava em parada cardiorrespiratória há cerca de 25 minutos quando o resgate chegou ao local. De acordo com a perícia, ao menos dois disparos atingiram a vítima, um do lado esquerdo do peitoral e outro no abdômen direito. As autoridades aguardam o laudo do IML para definir a causa da morte.

O estabelecimento possui câmeras apenas na entrada, portanto não há filmagens do ocorrido, mas foi possível identificar pelo menos sete disparos pelo áudio do equipamento.

Colaborou Paula Nacasaki