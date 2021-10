Dise apreende dois adolescentes com 1,9 kg de drogas em Hortolândia

Dupla foi flagrada com 1,6 kg de maconha e 300 gramas de cocaína numa área verde do Jardim Amanda

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana apreendeu dois adolescentes com 1,6 kg de maconha e 300 gramas de cocaína no Jardim Amanda, em Hortolândia, nesta quinta-feira (21).

Entorpecentes foram apreendidos pela delegacia nesta quinta-feira (21) – Foto: Divulgação / Dise

Após denúncias de que havia tráfico de drogas numa área verde do bairro, a delegacia abriu investigações e descobriu que dois indivíduos se revezavam recebendo dinheiro e entregando entorpecentes.

Policiais civis, então, fizeram um cerco no local e conseguiram abordar a dupla. Com um deles, encontraram uma mochila e uma pochete com 170 porções de maconha e 296 de cocaína. Com o outro, a equipe achou R$ 111 em dinheiro trocado.

Os agentes apresentaram a ocorrência na sede da Dise, onde o delegado Marco Antônio Pozeti registrou um ato infracional de tráfico de drogas e determinou a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro.

Os adolescentes, por outro lado, foram liberados para as respectivas mães “por conta da legislação vigente”, segundo a delegacia.