Câmara de Hortolândia abre inscrições para concurso com sete vagas

A Câmara de Hortolândia abriu, nesta segunda-feira (5), inscrições para um concurso público com sete vagas. Os salários variam entre R$ 6 mil e R$ 8,7 mil, além de benefícios. As provas acontecem em 17 de março, nos períodos da manhã e da tarde.

Interessados devem se inscrever até 23 de fevereiro, por meio do site da Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa, empresa responsável pelo processo. A taxa de inscrição é R$ 30. O edital com todas as informações pode ser conferido neste link.

Ao todo, há três cargos para pessoas com ensino médio completo e quatro para nível superior, cada um com uma vaga. A prova terá três horas de duração e vai avaliar conhecimentos específicos e habilidades em língua portuguesa e matemática.

Confira os cargos, salários, carga horária e requisitos mínimos: