Corpo de moradora de Americana que estava desparecida é encontrado em Limeira

Foi localizado na tarde desta sexta-feira (15), em uma área rural de Limeira, o corpo de Mônica Matias de Paula, de 33 anos, moradora da Avenida Comendador Thomaz Fortunato, no bairro Chácara Letônia, em Americana. Ela estava desaparecida desde o dia 4 deste mês.

Local onde o corpo foi encontrado na sexta-feira, em Limeira; no destaque Mônica Matias de Paula – Foto: Polícia Militar e Reprodução / Redes sociais

Segundo informações da PM (Polícia Militar), que atendeu a ocorrência, os policiais foram acionados por volta de 14h30 de sexta, após um trabalhador rural avistar um corpo que aparentava ser de uma mulher, nas imediações da Estrada Municipal Janete Fonseca dos Santos Candioto (LIM 391), em Limeira.

Após pesquisa, os policiais descobriram que uma moradora de Americana estava desparecida, sendo que as tatuagens e roupas encontradas no corpo coincidiam com as de Mônica.

No boletim de ocorrência do desaparecimento consta que, no dia 4 de março, a mulher saiu de sua casa por volta de 11h30 e não retornou mais.

O companheiro dela procurou a Polícia Civil dois dias após o sumiço. Na ocasião, ele relatou que Mônica tinha uma dívida com um homem e que este indivíduo poderia estar relacionado ao desaparecimento.

Peritos do IC (Instituto de Crminalística) estiveram no local para os trabalhos de perícia técnica e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira, mesma cidade onde o caso foi registrado. As causas da morte ainda serão apuradas pela Polícia Civil.