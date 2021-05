Zoonoses orienta sobre casos de raiva em morcegos em Campinas

A UVZ (Unidade de Vigilância em Zoonoses), órgão ligado ao Departamento de Vigilância em Saúde, recolheu, em abril, dois morcegos que tiveram resultado positivo para raiva em Campinas. Um deles foi encontrado no Jardim Lisa, na região Noroeste, e outro no Jardim Chapadão, região Norte da cidade.

Neste ano, a Unidade de Vigilância em Saúde localizou sete morcegos que testaram positivo para raiva. Em 2020, foram 23; em 2019, 30 e em 2018, 43. Todos os casos se tratavam de espécies que se alimentam de insetos ou frutos, sendo a grande maioria recolhida na área urbana do município

A maioria dos morcegos está saudável e não transmite a doença. Porém, alguns podem se infectar com o vírus, adoecer e transmitir a raiva ao ser humano ou aos animais de estimação.

Os morcegos tem hábitos noturnos e permanecem em seus abrigos durante o dia. Quando esses animais estão caídos vivos ou mortos ou circulando em local com incidência direta de luz, eles podem estar contaminados. Estes comportamentos não são normais entre morcegos e podem ser um indício de que estão infectados pelo vírus da raiva.

Nesses casos, a orientação é acionar imediatamente a UVZ, para fazer a remoção do animal. A solicitação pode ser feita, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (19) 3245-1219, e nos fins de semana o serviço pode ser acionado pelo 199.

“É importante que as pessoas nunca toquem em morcegos e mantenham os gatos e os cães com a vacina da raiva em dia, inclusive os que são domiciliados e não têm acesso à rua, pois os morcegos voam e podem entrar nas residências”, explica a médica veterinária da UVZ, Aline Nitsche.

Outra orientação muito importante é com relação à suspensão da campanha antirrábica. “Atualmente, por conta de uma orientação do Estado, as campanhas de vacinação contra raiva estão suspensas, mas a UVZ mantém um posto fixo de vacinação e os animais podem ser vacinados mediante agendamento”, disse a bióloga Elen Fagundes, coordenadora da UVZ.

O agendamento para a vacina pode ser feito pelo telefone da UVZ, no (19) 3245-1219, ou pelo e-mail saude.zoonoses@campinas.sp.gov.br

Em caso de contato com morcegos ou acidentes com qualquer animal mamífero como cão, gato, cavalo, boi, porco, gambá, sagui, entre outros, é muito importante procurar um Centro de Saúde.