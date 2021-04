‘Todos Contra a Covid’ fiscaliza estabelecimentos comerciais no Centro

A fiscalização “Todos contra a Covid” que reúne os fiscais da Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Defesa Civil, Secretaria de Planejamento e Urbanismo (Seplurb), Guarda Municipal, Procon e Setec vistoriou 15 estabelecimentos comerciais nesta quarta-feira (7), no Centro de Campinas.

As ações foram feitas na Rua 13 de Maio e na Avenida Campos Sales. Quatro estabelecimentos foram autuados, dois do setor de alimentação, por permitirem o consumo no local, e dois comércios de outros setores, por não fazerem controle de fluxo interno de pessoas.

Equipe da fiscalização “Todos Contra a Covid”, de Campinas – Foto: Divulgação

A multa por descumprimento das medidas sanitárias é de R$ 3.030,88. Os estabelecimentos não foram fechados por serem considerados como atividades essenciais.

Além da fiscalização, a Defesa Civil fez a desinfecção do calçadão da 13 de Maio com hipoclorito. O órgão também distribuiu 970 máscaras de proteção.

O objetivo da fiscalização é verificar se os estabelecimentos estão cumprindo com as medidas estabelecidas nos decretos municipais.

Nesta fase emergencial do Plano São Paulo, os fiscais verificam se os serviços não essenciais estão realmente fechados e se os que podem funcionar cumprem as medidas sanitárias, como uso de máscaras por funcionários e clientes, disponibilização de álcool em gel, distanciamento social na fila e capacidade de atendimento em 30%, entre outros.

Restaurantes só podem funcionar por delivery, drive thru e retiradas a pé, desde que fora do estabelecimento.