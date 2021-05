Sistema fica fora do ar e compromete dados da Covid-19 em Campinas

A Secretaria de Saúde atualizou nesta terça-feira (4) os dados da Covid-19 em Campinas. Foram registrados 43 casos e 20 óbitos. Mais uma vez, o sistema do Ministério da Saúde está fora do ar, o que comprometeu a notificação de dados.

Com os casos registrados, Campinas totaliza 93.270 contaminados desde o início da pandemia, em março de 2020. O total de óbitos na cidade por Covid-19 chega a triste marca de 3.054 pessoas.

Dos óbitos registrados, 11 eram homens e nove eram mulheres, sendo que 17 tinham comorbidades. Com relação à faixa etária, 15 tinham mais de 60 anos e cinco tinham idade entre 37 e 57.

Vacinas

O boletim diário também traz o número de doses da vacina aplicadas. Desde o início da campanha, a Saúde aplicou 331.930 doses da vacina. Dessas, 203.740 são de primeira dose e 128.190 são da segunda.

Leitos

Campinas conta, nesta terça-feira, com 375 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total, 309 estão ocupados, o que corresponde a 82,40%. São 66 leitos livres nas redes municipal e privada.

No SUS municipal são 162 leitos, dos quais 160 estão ocupados, o que equivale a 98,76%. Há 2 leitos livres. Na rede privada são 213 leitos, dos quais 149 estão ocupados, o que equivale a 69,95%. Há 64 leitos vagos.

Há 26 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. Destes, sete aguardam leito de UTI e 19 esperam por leito de enfermaria.