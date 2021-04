Secretário do Patrimônio da União visita Complexo Ferroviário de Campinas

Mauro Benedito de Santana Filho conheceu a histórica área de 310 mil metros quadrados, na presença do prefeito Dário Saadi

O secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, coronel Mauro Benedito de Santana Filho, esteve nesta sexta-feira (23) na sede da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) para visitar o Complexo Ferroviário da cidade.

A área de 310 mil metros quadrados abrigou as instalações da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, oficinas da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e, posteriormente, da Fepasa.

Visita ao complexo ocorreu nesta sexta-feira – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), recebeu o coronel e destacou a visita. “É uma visita muito importante. O secretário nacional pôde conhecer a área do antigo pátio ferroviário e entender a importância da revitalização deste espaço, tão simbólico para Campinas”, disse.

A SPU (Secretaria do Patrimônio da União) é o órgão que autoriza a ocupação dos imóveis públicos federais, estabelecendo diretrizes para permissão de uso, promoção, doação ou cessão gratuita, quando houver interesse público. É responsável, também, pela gestão dos terrenos da Marinha e o controle do uso dos bens de uso comum do povo.

O coronel Mauro Benedito destacou o que chamou de “momento ímpar” e a “importância do trabalho conjunto, entre governo federal e município, para a boa utilização da área”.

A área do Complexo Ferroviário passa por manutenções e ações de zeladoria, realizadas pela Emdec, que também realiza tratativas com o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 2), para a retirada de veículos abrigados no Prédio do Relógio.

A visita começou pela Rotunda (construção circular onde eram realizadas as manobras e manutenções das locomotivas). Depois seguiu para o Prédio do Relógio, passou pelo Barracão Lemos e finalizou a visita na área atrás da Estação Cultura e do prédio que abriga o Ceprocamp (Centro de Educação Profissional de Campinas).

O secretário de Transportes, Vinícius Riverete, disse que essa visita possibilita a viabilidade de futuros projetos para o espaço.

O Complexo Ferroviário fica onde está inserida a sede da Emdec, no polígono formado pela Avenida João Jorge, Rua Francisco Teodoro, Rua Antônio Manoel, Rua Dr. Salles Oliveira, Praça João Milani, Rua Dr. Pereira Lima, Rua Dr. Mascarenhas, via de saída do Terminal Multimodal “Ramos de Azevedo”, Avenida Lix da Cunha, Rua Lidgerwood, Praça Marechal Floriano Peixoto e Avenida Prefeito José Nicolau Ludgero Maselli.