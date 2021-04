Qualidade da água de Campinas ocupa a primeira posição em pesquisa de satisfação

estação de tratamento de água de campinas - Foto: Sanasa Campinas

Campinas ocupa a primeira posição no ranking geral de Qualidade da Água no 4º semestre de 2020. A lista, que reúne as dez maiores cidades do Estado de São Paulo, foi selecionada por uma pesquisa trimestral feita pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos).

De acordo com o Indsat, os resultados refletem a satisfação dos moradores com a qualidade da água distribuída pela Sanasa. A elaboração do ranking utiliza índices de satisfação que vão de 200 a mil pontos.

Em Campinas, o quesito qualidade da água registrou 784 pontos, dez a mais que o município de São José dos Campos, segundo colocado no ranking. A pesquisa mostrou que 88% dos moradores de Campinas consideram a água ótima ou boa, enquanto 8% avaliam como regular. Apenas 5% reprovaram.

“Esses dados comprovam que estamos na vanguarda, prestando serviços de excelência no setor de saneamento”, comemora o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães.

Além da qualidade da água, o Indsat também avalia o abastecimento de água. Ao todo, 16 serviços são pesquisados. O objetivo é entender e mensurar a opinião dos moradores em relação aos serviços prestados a partir de uma metodologia exclusiva de pontuação.

As pesquisas do Indsat são realizadas trimestralmente nas 10 maiores cidades do Estado de São Paulo, nas 15 maiores cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e em 12 cidades do Aglomerado Urbano Piracicaba.