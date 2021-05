Polícia Federal prende mulher com 12 Kg de maconha em Viracopos

PF detectou o entorpecente no interior da bagagem da passageira com voo de Manaus para o Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Polícia Federal

A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira (3), que prendeu em flagrante neste sábado (1), uma mulher de 21 anos, com 12 kg de maconha, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Em fiscalização de rotina de passageiros e bagagem, a Polícia Federal do Aeroporto de Viracopos detectou o entorpecente no interior da bagagem da passageira com voo de Manaus para o Rio de Janeiro, com conexão no Aeroporto Internacional de Viracopos.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça, e responderá pelo crime de tráfico, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.