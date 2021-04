Polícia e Guarda Municipal fecham segundo bingo clandestino em 24h

Bingo operava em casa na Avenida Marechal Rondon, no Jardim Eulina; 26 pessoas foram flagradas no local

Policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG – DEIC), em ação conjunta com a Guarda Municipal de Campinas, realizaram mais uma operação em local denunciado por aglomeração de pessoas e flagrou mais um bingo clandestino, na tarde desta sexta-feira (9).

Mais um bingo foi flagrado em Campinas nesta semana – Foto: Divulgação

O bingo operava em uma casa na Avenida Marechal Rondon, no Jardim Eulina. No local estavam 26 pessoas, das quais duas se apresentaram como funcionárias e 24 como apostadoras. Havia clientes idosos no local, inclusive, uma senhora com dificuldade de mobilidade, necessitando de andador. O estabelecimento funcionava com 58 máquinas.

É o segundo bingo fechado em 24 horas. Na quinta-feira (8), em um prédio na rua Lusitana, região central, foram encontradas 98 máquinas. No local estavam 24 pessoas, sendo nove funcionários e 15 jogadores.

A exemplo do que ocorreu nesta quinta-feira, na ocorrência desta sexta o prédio foi lacrado pelos fiscais da Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Campinas.