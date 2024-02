Polícia de Campinas recupera camiseta autografada pelo Pelé e tocha olímpica furtadas

Itens históricos foram furtados da Fenaclubes em dezembro do ano passado

Policiais Civis do 13° DP (Distrito Policial) de Campinas recuperaram na manhã desta terça-feira (20), no município campineiro, uma camiseta da seleção brasileira autografada pelo Pelé, uma tocha olímpica das Olímpiadas de 2016 e seis troféus de hockey. Um homem foi indiciado por furto qualificado, entretanto, acabou liberado.

Itens históricos foram recuperados por Policiais Civis do 13° DP após trabalho investigativo – Foto: Divulgação / 13° DP de Campinas

De acordo com informações da Polícia Civil, o furto aconteceu em dezembro do ano passado. Os itens históricos estavam na Fenaclubes (Federação Nacional dos Clubes Esportivos), na Vila Brandina, em Campinas, antes de serem levados. Após o uso de imagens de segurança e outros trabalhos investigativos, foi possível identificar um dos suspeitos envolvidos no crime.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta segunda-feira (19), os agentes foram a casa do suspeito, um autônomo de 36 anos, na região do Ouro Verde em Campinas e lá, após ver as provas apresentadas pelos investigadores, ele confessou a sua participação na ação criminosa.

Já nesta terça-feira, junto com seu advogado, o autônomo se apresentou na delegacia de Campinas e devolveu os itens furtados em dezembro do ano passado.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros participantes deste crime. A camiseta, a tocha e os troféus em formato de pratos foram devolvidos a Fenaclubes.