PF prende homem com 6 kg de maconha em Viracopos

Entorpecente foi encontrado no interior da bagagem do passageiro, que fazia o voo de Manaus para Brasília

A PF (Polícia Federal) informou, nesta segunda-feira (26), que um homem de 20 anos foi preso em flagrante no sábado (24), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com 6 quilos de maconha.

Maconha estava dentro da bagagem do passageiro – Foto: Polícia Federal / Divulgação

Em inspeção de bagagens, a Polícia Federal do aeroporto detectou o entorpecente no interior da bagagem do passageiro com voo de Manaus para Brasília, com conexão no Aeroporto de Viracopos.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça, e responderá pelo crime de tráfico, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.