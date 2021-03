Paciente que usou ‘kit Covid’ aguarda transplante de fígado no HC da Unicamp

O HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp, em Campinas, confirmou que um morador de Indaiatuba entrou na fila de transplante de fígado após desenvolver hepatite medicamentosa por utilizar o “kit Covid”, conjunto de medicamentos sem eficácia comprovada contra o vírus.

O kit, inclusive, é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e envolve o uso de remédios como a ivermectina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. O homem tem cerca de 50 anos e sem doenças preexistentes.

Ele está internado no HC e deve ser inserido na lista para transplante de fígado na sexta-feira (26) após a realização de novos exames.

O paciente foi atendido no HC da Unicamp no final de janeiro, após ter sido atendido inicialmente na capital paulista e transferido para o HC, com a pele e olhos amarelados e com histórico do uso de medicamentos como ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, além de zinco e vitamina D, sob prescrição médica. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 há cerca de três meses.

A professora e médica da unidade de transplante hepático do HC da Unicamp, Ilka Bonin, disse que o paciente chegou ao HC com síndrome de doença hepática pós-Covid. No entanto, após exames específicos houve a constatação de uma hepatite medicamentosa que causou a destruição dos dutos biliares.

Segundo a médica, os quadros de Covid e de hepatite medicamentosa são diferentes. A equipe médica tem observado um aumento de pacientes que tem feito o uso indiscriminado das medicações do chamado “tratamento precoce” contra o coronavírus, que tem levado ao quadro de hepatite medicamentosa.