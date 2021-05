ONG ‘Amor de Bicho Não Tem Preço’ apela por doações

A ONG (Organização Não Governamental) ABNTP (Amor de Bicho Não Tem Preço), de Campinas, pede doações de forma urgente para comprar rações para os animais. A entidade, que possui cerca de 300 cães e gatos, só tem ração suficiente para até este sábado (29).

Entidade só possui ração suficiente para até este sábado (29) – Foto: Divulgação

De acordo com a responsável da ONG, Cláudia De Carli, as doações caíram nos últimos dias. Por estar em dias frios, os animais acabam comendo mais para recuperar as energias.

“Recebemos todos os tipos de doação, desde cinco a dez reais, como cobertores ou produtos de limpeza, desde que seja para animais”, explica Cláudia.

As doações podem ser feitas através de transferência bancária:

Associação Amor de Bicho – Caixa Econômica Federal

Agência: 1203

Operação: 003

Conta Corrente: 1340-5

CNPJ: 195677990001-20

Chave PIX: 19567799000120

Itaú

Agência: 8507

Conta Corrente: 01415-0

Chave PIX: 19971054445

Quem preferir realizar doações pessoalmente ou obter mais informações, como também interesse em conhecer o trabalho e realizar visitas, pode entrar em contato com o telefone ou WhatsApp (19) 97105-4445.

* Estagiária, sob supervisão de Bruno Moreira.