Oito barreiras sanitárias fiscalizam 1ª noite do toque de recolher em Campinas

A primeira noite do toque de recolher com regras mais rígidas em Campinas contou com oito barreiras sanitárias em vários pontos da cidade.

Os motoristas foram abordados e aqueles que não comprovavam motivo emergencial para estarem em circulação, como trabalho em atividades essenciais, eram orientados a voltarem para suas casas.

Uma das barreiras foi montada na Avenida Francisco Glicério para fiscalizar toque de recolher – Foto: Adriano Rosa / Prefeitura de Campinas

As ações de bloqueio contaram com guardas municipais, policiais civis e militares e fiscais de órgãos da prefeitura de Campinas. Os bloqueios ocorreram em pontos estratégicos a partir de dados de inteligência da Central Integrada de Monitoramento de Campinas (CIMCamp), por meio das câmeras e dos leitores de placas, onde são verificados o quantitativo de veículos por ponto.

Supermercados, padarias, lojas que vendem produtos animais e lojas de conveniência encerraram o atendimento presencial aos clientes às 20h. Os serviços de drive-thru também encerraram as atividades no mesmo horário. Apenas os serviços de delivery foram mantidos.

Os ônibus do transporte público coletivo municipal circularam normalmente até 21h e a partir daí as viagens ocorreram de hora em hora em todas as linhas, com exceção das que atendem hospitais e as linhas troncais, que percorrem os principais eixos de Campinas ligando o bairro ao Centro e Centro-bairro, que contaram com intervalos menores.

As 23h30 todas as linhas foram recolhidas às garagens e o sistema corujão foi suspenso.