Ministério Público do Trabalho abre inscrições para estágio em quatro áreas

O MPT (Ministério Público do Trabalho) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio nas áreas de administração, direito, engenharia e relações públicas.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro reserva e as vagas são oferecidas para nove regiões do Estado de São Paulo. As provas serão realizadas em setembro, em ambiente virtual.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira e os interessados têm até às 17h do dia 16 de julho para se inscrever no processo seletivo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do MPT Campinas, onde serão encontrados o edital e o formulário eletrônico para inscrição. Os documentos necessários devem ser enviados até o término das inscrições.

O estágio na área de direito será destinado às unidades do MPT em Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

O programa de estágio na área de administração será destinado às unidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Já o estágio nas áreas de engenharia e relações públicas será destinado à unidade de Campinas.

Estão habilitados a se candidatarem os estudantes que já tiverem concluído, no momento da contratação, o 4º semestre dos cursos com duração igual ou superior a 10 semestres, o 3º semestre dos cursos com duração inferior a 10 semestres, o 2º semestre dos cursos com duração de 6 semestres e o 1º semestre de cursos com duração igual ou inferior a 4 semestres.

Fica reservado o percentual de 10% das vagas às pessoas com deficiência que, na inscrição, declararem tal condição. Os estudantes poderão concorrer ao Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, sendo reservado o percentual de 30% das vagas para pessoas negras, e 10% para pessoas de outras minorias étnico-raciais, mediante preenchimento de anexo presente no edital.

Os candidatos aprovados terão direito a bolsa-auxílio no valor mensal de R$ 850, auxílio transporte (quando em trabalho presencial), recesso remunerado e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária equivale a 20 horas semanais, com jornada diária de 4 horas, de segunda a sexta-feira.