Guarda Municipal apreende 6,8 kg de drogas enterradas em mata

Entorpecentes foram achados com a ajuda de cães farejadores no Jardim Bissoli, em Campinas

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 6,8 kg de entorpecentes e 600 gramas de insumos para refino de drogas enterrados em tonéis de plástico em um terreno no Jardim Bassoli, nesta terça-feira (27). Cães farejadores do Canil da GM localizaram o material.

Droga estava escondida em área de mata em Campinas – Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

A operação foi realizada em uma região de mata fechada e foi um desdobramento de uma prisão realizada no domingo (25), próximo ao local. Na ocasião, uma equipe do Grupo de Ações Especiais flagrou e deteve um homem com cerca de 5,5 quilos de drogas.

Hoje, após buscas com os cães, guardas do moto patrulhamento localizaram dois tonéis enterrados na área. Dentro deles havia cocaína, maconha e crack e também produtos usados para o refino de drogas, como xilocaína e adrenalina.

Todo o material foi apreendido pela Guarda Municipal e levado para o 11º Distrito Policial para registro da ocorrência. Não houve detidos até o momento.