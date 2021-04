Conselho Universitário da Unicamp homologa cargos para nova gestão

O Conselho Universitário da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) homologou na última terça-feira (27) os indicados para ocupar os cargos de coordenadora geral e pró-reitores da Universidade.

Os nomes homologados pelo Consu foram de Maria Luiza Moretti (Coordenadoria Geral da Universidade), Fernando Sarti (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário), João Marcos Travassos Romamo (Pró-Reitoria de Pesquisa), Ivan Felizardo Contrera Toro (Pró-Reitoria de Graduação), Fernando Antonio Santos Coelho (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) e Rachel Meneguello (Pró-Reitoria de Pós-Graduação). A sessão foi realizada de forma virtual, com participação presencial apenas dos membros da nova gestão.

A nova Coordenadora Geral, Maria Luiz Moretti, e o reitor Tom Zé – Foto: Antonio Scarpinetti / Unicamp

Antes da aprovação da lista pelo Consu, o reitor Antonio José Meirelles, Tom Zé, agradeceu o apoio prestado pelos membros do Conselho e pelos antigos titulares dos cargos pelo trabalho à frente da Unicamp desde 2017 e nesta transição de gestão.

“Gostaria de agradecer a toda equipe que compartilhou esses anos de gestão com o professor Marcelo Knobel, a quem também agradeço por todo o processo que tivemos ao longo dessa gestão e na transição de gestões”, disse Tom Zé.

Maria Luiza Moretti, nova Coordenadora Geral, destacou a importância do trabalho conjunto dos profissionais da Universidade, postura que tem sido mantida desde os primeiros tempos da Unicamp,

“Hoje, a Universidade está com 55 anos e cada equipe que se sucede aqui é uma equipe nova. Porém, é um grupo que dá continuidade a um trabalho que vem sendo feito desde a fundação da Universidade pelo professor Zeferino Vaz e que, ao longo desses anos, tornou a Unicamp uma das principais do mundo, da América Latina e do Brasil”, declarou.