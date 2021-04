Com transição do Plano SP, Emdec reforça linhas de ônibus em Campinas

Campinas terá mais ônibus em circulação neste domingo (18), primeiro dia da fase de transição do Plano São Paulo. A alteração considera a reabertura do comércio e de serviços, incluindo os shopping centers. Cinco ônibus convencionais serão colocados à disposição para uso em linhas que tenham aumento da demanda.

Emdec vai reforçar quantidade de ônibus no primeiro dia da nova flexibilização das restrições do Plano São Paulo – Foto: Emdec / Divulgação

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) programou que, das 10h às 18h, o Terminal Ouro Verde e o Terminal Campo Grande contarão com dois veículos reservas cada. Já no Terminal Barão Geraldo, um ônibus extra estará à disposição.

No período da noite, os cinco veículos serão remanejados para atender à demanda dos shopping centers, que voltam a funcionar das 11h às 19h. No Terminal Shopping Dom Pedro, três veículos reservas estarão à disposição das 19h às 20h. No mesmo horário, a equipe do Terminal Iguatemi terá dois veículos para o reforço das linhas de maior fluxo.

Além dos ônibus reservas, a linha 385 – Iguatemi / Rodoviária terá reforço durante o dia inteiro. Atualmente operando com quatro veículos aos domingos, ela terá um a mais realizando o itinerário, o que representa um aumento de 25% em sua operação.

Na segunda-feira, a operação de transporte público contará com o reforço de 22 veículos reservas nos períodos de maior fluxo: das 5h às 11h e das 16h às 19h. À noite, entre 19h e 20h, parte desta frota dará apoio aos terminais Iguatemi e Shopping Dom Pedro.

O acionamento dos veículos reservas é feito com base no monitoramento constante realizado pelas equipes de fiscalização da Emdec, que atuam nos terminais e em outros 12 pontos estratégicos da cidade.