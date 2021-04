Com mais 37 registros, Campinas se aproxima de 2,6 mil mortes pela Covid-19

A Prefeitura de Campinas informou nesta quinta-feira (8) mais 37 mortes causadas pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando o total de óbitos para 2.598 até o momento. O número de contaminados nas últimas 24 horas foi de 470 pessoas e, com isso, a cidade chega a 84.138 pessoas que contraíram a doença desde o início da pandemia.

Foram 15 homens e 22 mulheres nesse último boletim divulgado. Dos pacientes, 35 tinham doenças preexistentes e outras duas não tinham. Com relação à faixa etária, 27 tinham mais de 60 anos e 10 tinham entre 18 e 57 anos.

Campinas tem 461 pessoas internadas em leitos de enfermaria, enquanto em UTI Covid são 450. No SUS Municipal são 160 leitos, dos quais 157 leitos estão ocupados. O índice de ocupação é de 98,13%, com três leitos livres.

No HC da Unicamp são 41 leitos, dos quais 38 estão ocupados. O percentual de ocupação é de 92,68% e também há 3 leitos livres. Já no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) são 25 leitos, dos quais 24 estão ocupados. O índice de ocupação é de 96% e há 1 leito livre.

Por fim, na rede particular são 250 leitos, dos quais 231 estão ocupados. O índice de ocupação é de 92,40%. Há 19 leitos vagos.

O número de pacientes adultos com síndrome respiratória aguda grave à espera de leitos de UTI e de enfermaria para Covid-19 está atualmente em 47 pessoas.

Vacinação

O vacinômetro do governo do Estado aponta que foram aplicadas em Campinas 211.031 doses no total. Em primeira dose foram 145.403 pessoas e 65.628 já com a segunda dose do imunizante.