Colisão deixa uma vítima grave na Rodovia Lix da Cunha em Campinas

Motorista da Kombi ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelos bombeiros

Um homem de 42 anos de idade ficou em estado grave após colidir contra uma carreta carregada de pedras na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas, durante o início da tarde desta quarta-feira (12).

De acordo com informações do 4.º BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária), a vítima conduzia uma Volkswagen Kombi quando colidiu frontalmente com uma carreta Scania na altura do quilômetro 5 + 500 metros da via por volta de 14h.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista da Kombi dormiu no volante e invadiu a contramão da rodovia e perdeu o controle do veículo, o que ocasionou o acidente. Ele estava acompanhado de sua filha, de 11 anos de idade, que ficou ilesa.

O trânsito foi interditado nos dois sentidos da rodovia, sendo que foi preciso desviar o fluxo de veículos pelos bairros adjacentes, mas sem prejuízos ao trânsito. A via foi totalmente liberada às 16h50.

A vítima ficou presa nas ferragens, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar até o HES (Hospital Estadual de Sumaré). Seu estado é grave, porém estável. O motorista da Scania não sofreu ferimentos.