Clínica universitária volta a oferecer atendimentos gratuitos em Campinas

Atendimentos são realizados pelos alunos e contam com a supervisão dos professores de Nutrição, Farmácia e Enfermagem

A população de Campinas volta a ter atendimentos gratuitos em Nutrição, Farmácia e Enfermagem oferecidos pela Clínica Multidisciplinar da Faculdade Anhanguera Ouro Verde (SP). Todos os atendimentos são realizados pelos alunos dos respectivos cursos da Anhanguera e contam com a supervisão dos professores destas graduações.

Por conta da pandemia, as consultas nutricionais e farmacêuticas podem ser agendadas e realizadas de forma online por meio de plataformas virtuais. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp da unidade (19) 3512-3366.

clinica-multidisciplinar-campinas – Foto: Divulgação

As consultas nutricionais e de enfermagem acontecem de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, enquanto o farmacêutico, ocorre às quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A clínica fica na Rua Emília Stefanelli Ceregatti, 100 – Jardim Morumbi.

A Coordenadora dos cursos de Nutrição e Farmácia e responsável técnica pela Clínica Multidisciplinar, Liliany Faicary, reitera sobre os serviços oferecidos.

“A Clínica Multidisciplinar é uma iniciativa da instituição que promove o acesso gratuito a serviços básicos de saúde, além de conscientizar a população sobre a importância de ter hábitos saudáveis. Além disso, prepara nossos alunos, para atuar em situações reais dentro da profissão. Os atendimentos são acompanhados de perto pela coordenação e corpo docente da Anhanguera”, diz.

A consulta nutricional oferece avaliação do consumo alimentar e do estado nutricional e proposta de um plano alimentar individualizado. Já a farmacêutica, inclui análise e otimização no uso dos medicamentos, orientação sobre uso de fitoterápicos e auxílio para seguimento da terapia medicamentosa.

Apenas de forma presencial, o atendimento na área de enfermagem conta com o método anamnese, uma entrevista realizada pelo profissional de saúde ao seu paciente, que tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de uma doença. Por meio dela é possível implantar medidas com o objetivo de proteção, recuperação e reabilitação da saúde ao paciente.