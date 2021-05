Ceprocamp Campo Grande será reformado

Unidade comporta 300 alunos atualmente e, com a reforma, poderá receber até 900, segundo a prefeitura

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), assinou nesta terça-feira (4) a ordem de serviço para reforma e ampliação da unidade do Ceprocamp Campo Grande, no Distrito do Campo Grande.

Atualmente, a unidade tem capacidade de atendimento para 300 alunos. Com a reforma, o novo espaço terá capacidade para atender 900 estudantes. “Vamos investir em cursos de tecnologia. Temos que preparar os jovens para esse processo, que é irreversível”, disse o prefeito.

Prefeito Dário Saadi assinou ordem de serviço para obras nesta terça – Foto: Manoel de Brito / Prefeitura de Campinas

Com um investimento de R$ 2,4 milhões, o prédio do Ceprocamp Campo Grande, que hoje conta com quatro salas de aula, terá dez classes, laboratório de informática, refeitório, cozinha, banheiros adaptados e refeitório.

“É uma ampliação expressiva, que irá triplicar a capacidade de atendimento. E não será uma ampliação apenas do prédio, mas de horizontes”, falou o secretário de Educação, José Tadeu Jorge.

O Ceprocamp oferece cursos técnicos em administração, enfermagem, segurança do trabalho, logística, meio ambiente, entre outros. Entre os cursos de qualificação profissional estão os de porteiro, auxiliar de laboratório de química, camareira e recepcionista.

Durante o período de obras, que deve durar 15 meses, os alunos matriculados serão direcionados às salas de aulas de prédios na região.