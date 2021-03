Centros de Saúde de Campinas atendem 884 pessoas no fim de semana

Prefeitura abriu as unidades de saúde para desafogar a procura nos Prontos-Socorros e Unidades de Pronto Atendimento

Os 14 Centros de Saúde de Campinas abertos neste final de semana para assistência a pessoas com sintomas respiratórios e gripais atenderam a 884 pessoas no sábado (27) e no domingo (28).

As unidades funcionaram das 7h às 17h. Do total de pessoas atendidas nos dois dias, 25 pessoas precisaram ser levadas pelo Samu para atendimento em ambiente hospitalar.

O atendimento foi exclusivo para pessoas com quadros suspeitos de Covid-19. O objetivo foi de reduzir a procura nos Prontos-Socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Rede Mário Gatti.

Além de abrir os espaços para atendimento de sintomas gripais, Campinas também segue promovendo desinfecção em vários pontos da cidade – Foto: Fernanda Sunega / Prefeitura de Campinas

Os Centros de Saúde que abriram no fim de semana foram o Perseu Leite de Barros; Vicente Pisani Neto (Satélite Íris 2); Floresta; São Marcos; Aurélia; Costa e Silva; São Quirino; Capivari; Santo Antônio; Vista Alegre; Campo Belo; Vila Ipê; São José e São Bernardo.

A Secretaria de Saúde esclarece que pessoas com sintomas respiratórios e gripais devem procurar atendimento primeiramente nos Centros de Saúde para avaliação e, se necessário, fazer exame específico para Covid-19, que será agendado na própria unidade básica.

No primeiro fim de semana que os 14 Centros de Saúde foram abertos, nos dias 20 e 21, foram atendidos 2.015 pacientes com sintomas respiratórios ou gripais.

A abertura no próximo final de semana será avaliada de acordo com a demanda nos atendimentos ao longo dos próximos dias.