Centro de Campinas ganhará novas faixas exclusivas para circulação de ônibus

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) implantará novas faixas exclusivas para a circulação de ônibus na região central de Campinas.

As duas primeiras fases do projeto preveem 2,5 km de faixas exclusivas e são focadas em vias que possuem três faixas de rolamento. Na sequência, a Emdec definirá as próximas vias que serão contempladas.

O objetivo é priorizar o transporte público coletivo no sistema viário, ampliando a eficiência do uso das vias para melhorar a qualidade do serviço.

Transporte público de Campinas ganhará prioridade no trânsito da região central – Foto: Divulgação

Na primeira etapa, as faixas preferenciais existentes nas pistas externas das avenidas Dr. Moraes Salles e a Senador Saraiva serão transformadas em faixas de uso exclusivo do transporte público. As novas faixas exclusivas nestas duas avenidas beneficiarão, ao todo, 35 linhas e 100 mil usuários do transporte coletivo do município.

Em ambas as vias, as faixas funcionarão de forma permanente nas 24 horas do dia. A previsão é que a fase inicial seja totalmente implementada no início do segundo semestre, incluindo a sinalização viária.

Entre as vantagens da ampliação das faixas exclusivas estão a redução do conflito e da disputa pelo uso da via; otimização do tempo das viagens na região central; diminuição do consumo do diesel e da emissão de poluentes. Além disso, a priorização dos ônibus no uso do espaço viário impacta a competitividade do transporte público nos deslocamentos em relação ao automóvel.

Campinas possui 4,3 mil quilômetros de vias, sendo que em 32% do sistema viário, o que correspondente a 1,4 mil quilômetros, existe a circulação de ônibus do transporte público. Porém, neste conjunto de vias onde o ônibus circula, menos de 1% conta com faixas exclusivas, ou seja, 19,7 quilômetros.

“O nosso foco é privilegiar o transporte público coletivo nos deslocamentos pelo sistema viário, melhorando o seu desempenho. Com as faixas exclusivas, reduzimos o tempo de viagem nos percursos da área central e eliminamos os conflitos na disputa pelo uso do sistema viário”, explica o presidente da Emdec, Ayrton Camargo e Silva.

Primeira fase

Na pista externa da Avenida Dr. Moraes Salles, as faixas exclusivas serão implantadas no trecho entre o Terminal Central e a Rua Irmã Serafina. A Moraes Salles recebe a circulação de 16 linhas de ônibus, que transportam cerca de 39,5 mil passageiros diariamente. São 74 ônibus circulando por hora ou 1,2 ônibus circulando por minuto.

Já na pista externa da Avenida Senador Saraiva, o trecho de faixa de uso exclusivo do transporte público fica entre a Rua Marechal Deodoro e o Terminal Central. A via recebe a circulação de 19 linhas de ônibus, que transportam cerca de 60,6 mil passageiros diariamente. São 103 ônibus circulando por hora, o que corresponde a quase dois ônibus circulando por minuto.

Atualmente, são 19,7 km de faixas exclusivas no município, implantadas nas avenidas Lix da Cunha, Francisco Glicério, Dr. Campos Sales, Corredor Central (pista interna das vias Anchieta, Orosimbo Maia, Senador Saraiva, Moraes Salles e Irmã Serafina), Benjamin Constant, Andrade Neves, José Paulino, Carolina Florence, Buarque de Macedo, Saudade e Abolição. Nas quatro últimas vias, as faixas exclusivas funcionam apenas nos horários de pico; as demais apresentam funcionamento em tempo integral de 24 horas.