Campinas registra mais 34 óbitos e 660 casos positivos de Covid-19

Cidade soma 2.735 óbitos e 86.593 casos confirmados do novo coronavírus; taxa de ocupação de leitos está em 89,66%

Campinas conta nesta quarta-feira com 406 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular - Foto: Carlos Bassan - Prefeitura de Campinas

Campinas continua registrando um elevado número de contaminações e mortes em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). Segundo dados divulgados na tarde desta quarta-feira (14) pela Secretaria de Saúde de Campinas, foram registrados 660 novos casos positivos de Covid-19, totalizando 86.593 pessoas contaminadas desde o início da pandemia.

O município também registrou 34 novas mortes em decorrência do novo coronavírus. Agora são 2.735 óbitos. Dos novos casos fatais, 17 eram mulheres e 17 homens. Trinta deles tinham doenças preexistentes (comorbidades). Com relação à faixa etária, 19 vítimas tinham mais de 60 anos e 15 tinham entre 26 e 58 anos.

Índice de Leitos registra ligeira melhora

Campinas conta nesta quarta-feira com 406 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total, 364 estão ocupados, o que corresponde a 89,66%. Há 42 leitos livres nas redes pública municipal e privada.

No SUS Municipal são 162 leitos, dos quais 159 estão ocupados, o que equivale a 98,15%. Há 3 leitos livres.

Na rede particular são 244 leitos, dos quais 205 estão ocupados, o que equivale a 84,02%. Há 39 leitos vagos. O Estado não está mais informando a ocupação dos leitos do HC da Unicamp e do AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Há 34 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) à espera de leitos de enfermaria e de UTI hoje no SUS municipal.

Vacinação

No boletim divulgado, consta que já foram aplicadas 233.063 doses de vacina contra a Covid-19 na cidade. Desse total, 152.401 pessoas receberam a primeira dose e 80.662 pessoas também foram imunizadas com a segunda dose.