Campinas registra abril menos letal que março em casos de Covid-19

O número de mortes por Covid-19 em Campinas diminuiu 34% entre março e abril. Foram 612 óbitos em março e 403 em abril. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (30), durante transmissão ao vivo na internet na página oficial do prefeito Dário Saadi (Republicanos).

Campinas também apresenta índice de letalidade menor que o do Estado e que o município de São Paulo. O município tem taxa de 3,2; enquanto a estadual é de 3,3 e a da capital é de 3,8.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Nós não temos motivos para comemorar, mas temos que ressaltar que as medidas duras e amargas que tomamos deram resultado. Temos que agradecer a população que entendeu as medidas difíceis que nós tomamos. Continuamos enfrentando essa pandemia com muito cuidado, com distanciamento social, sem festas e aglomerações”, afirmou o prefeito.

De acordo com a diretora do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), Andrea Von Zuben, os dados também mostram diminuição no número de casos suspeitos por dia. Ela aponta decisões antecipadas pela prefeitura em relação ao Estado como um dos motivos para a queda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Desde 1º de janeiro deste ano, quando acontecia o aumento de casos, Campinas vem tomando algumas medidas antes do Estado. A partir de 22 de março, tomamos algumas decisões que antecederam o governo estadual, essencialmente em restrição noturna, instituição da Fase Vermelha e o toque de recolher. Estávamos com aumento de casos, mas com as restrições começamos a ter uma diminuição gradativa do número, que fica muito clara nas últimas semanas de abril. Eram mais de 1,8 mil casos por dia e atualmente não chegamos a 200”, explicou.

Ranking no Estado

Campinas aparece em 363º lugar na incidência de casos de Covid-19 (por 100 mil habitantes). Está em 120º na taxa de letalidade, 94º na taxa de mortalidade (por 100 mil habitantes) e em 2º lugar no número de casos (números absolutos). “Isso acontece em razão da população da cidade, que é uma das maiores do Estado. Consequentemente, é proporcional termos mais casos”, comentou Andrea.

A diretora do Devisa destacou também sobre a queda de mortes de idosos acima de 90 anos. “Em junho, os maiores de 90 representavam praticamente 12% da população que morria em decorrência da doença. Agora em abril, são 2%. Importante dizer que hoje não temos nenhuma pessoa acima de 90 anos internada por Covid-19 em Campinas. Isso mostra a eficácia da vacinação”, disse Andrea.

A faixa etária entre 80 e 89 anos também teve queda na porcentagem de mortes. Em fevereiro, representava 22,1%. Em março, caiu para 15,4%. Em abril, representa 12,5%.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

No entanto, em abril, as faixas etárias que apresentam índices expressivos de óbitos estão entre 60 a 69 anos com 27,6%; de 70 a 79 anos, com 23,6%, e de 50 a 59 anos, com taxa de 20,4% em relação ao total de óbitos de março.

Números da Covid-19

Nesta sexta-feira foram registrados 420 novos casos de Covid-19, elevando para 92.691 pessoas contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. Foram registradas mais oito mortes, elevando para 3.013 o número de pessoas que perderam a vida para a doença.

O Ivan Maia está sempre Virando a Chave e quer te ajudar a fazer o mesmo em seu blog no LIBERAL.

Dos novos casos fatais, quatro eram mulheres e quatro homens, e sete tinham outras doenças. Seis pessoas tinham mais de 60 anos e dois tinham menos de 60 anos.