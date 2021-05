Campinas flexibiliza regras da fase de transição do Plano São Paulo

A prefeitura de Campinas publicou nesta sexta-feira (30) as novas regras da fase de transição do Plano São Paulo, que entram em vigor neste sábado (1º).

O toque de recolher passa a ocorrer apenas das 21h01 de sexta-feira até às 4h59 de segunda-feira. As fiscalizações por denúncias continuarão sendo realizadas normalmente.

Os estabelecimentos de serviços de Campinas poderão funcionar, entre 6h e 20h a partir deste sábado, com o limite de 25% da capacidade e adotar todas as medidas sanitárias. As novas regras valem até 9 de maio e o anúncio foi feito pelo prefeito Dário Saadi, durante transmissão ao vivo nesta sexta-feira (30).

O secretário de Justiça de Campinas, Peter Panuto, falou sobre a flexibilização. “Estamos em um momento de transição e o Estado caminha para uma mudança de fase no Plano São Paulo. A flexibilização que está sendo feita é com base nos números que temos, que possibilitam que haja uma maior flexibilização, tanto do horário dos serviços como do Toque de Recolher”, explicou.

O decreto também estabelece que atividades em grupo só podem ser realizadas se houver possibilidade de distanciamento de 1,5 metro entre os participantes.

No caso dos templos, igrejas e espaços culturais, só estão permitidas atividades com público sentado e com distanciamento de 1,5 metro entre as cadeiras.

Os parques permanecem como o mesmo horário de funcionamento, entre 6h e 18h.

Nesta fase, os bares continuam proibidos de realizar atendimento presencial. Esses estabelecimentos podem manter apenas os serviços de delivery e drive thru.

Podem funcionar entre 6h e 20h os comércios e serviços, inclusive galerias e estabelecimentos congêneres, shopping centers, atividades religiosas presenciais, restaurantes e similares (exceto bares); salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, atividades culturais, clubes sociais, academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica, cursos do setor de educação não-regulada, assim entendidos aqueles que não dependem de regulação direta pelos órgãos estatais de educação, tais como idiomas, informática, formação complementar, aulas práticas de autoescola e artes em geral, inclusive cursos de dança, música e teatro, áreas comuns dos condomínios e hotéis, tais como quadras de esportes, piscinas, academias e salões de festas. Os parques públicos funcionam, das 6h às 18h.