Campinas abre agendamento de vacina para maiores de 68 anos

A Secretaria de Saúde de Campinas abriu, na tarde desta quarta-feira (31), o agendamento de vacinas contra Covid-19 para moradores de Campinas de 68 a 74 anos. As doses serão aplicadas a partir desta quinta-feira (1).

O agendamento é obrigatório e deve ser feito prioritariamente pelo site ou pelo telefone 160. Pessoas sem agendamento prévio não serão atendidas. A Secretaria informa que os cidadãos que não conseguirem realizar o agendamento nesta quarta-feira, poderão fazer nesta quinta-feira (1), a partir das 9 horas.

Para receber a vacina, além de fazer o agendamento, é preciso levar um documento de identidade com foto e um comprovante de endereço no nome de quem vai ser vacinado. Vale como comprovante: contas de água, luz, telefone, internet, cartão SUS, carta do INSS, conta de banco, cartão de crédito e carnê de IPTU. As pessoas devem comparecer ao local de vacinação com dez minutos de antecedência, a fim de evitar aglomerações.

Acamados e maiores de 75 anos

Idosos acamados, em situação de vulnerabilidade ou com restrição para chegar aos Centros de Imunização, não devem fazer o agendamento pelo site. A orientação é que um familiar ou responsável entre em contato no Centro de Saúde mais próximo para que a equipe de saúde realize a avaliação e encaminhamento de cada caso.

Moradores de Campinas que tenham mais de 75 anos e que, por algum motivo, não tenham tomado a vacina, devem entrar no site, escolher o ícone de agendamento e clicar no formulário escrito “Solicitação para Morador de Campinas acima de 75 anos”.

Campinas conta com cinco centros de imunização:

CVI – Centro de Vivência do Idoso, na Lagoa do Taquaral; Escola CAIC Zeferino Vaz, na Vila União; no clube Círculo Militar de Campinas, no Jardim Chapadão; na Casa da Criança Paralítica, Parque Itália e o Centro de Imunização Noroeste (antigo prédio da NAED Noroeste), na Vila Castelo Branco. Eles estarão abertos inclusive no feriado do dia 2 de abril.