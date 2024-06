Zé FM (76,3), nova rádio do Grupo Liberal, é inaugurada nesta segunda-feira

Nova rádio conta com programação voltada aos sucessos dos anos 90 e 2000, no melhor do sertanejo, samba e pagode

Zé FM, a nova rádio do Grupo Liberal de Comunicação, foi inaugurada nesta segunda-feira - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Foi inaugurada oficialmente na manhã desta segunda-feira (10), a Rádio Zé FM (76,3) , mais uma do Grupo Liberal de Comunicação. Atualmente o veículo conta com o portal de notícias, jornal impresso, redes sociais e as rádios Gold FM (94,7), Clube AM (580) e a recém-chegada “Zé”, que tem uma programação voltada aos sucessos dos anos 90 e 2000, no melhor do sertanejo, samba e pagode.

A Zé será transmitida em nova sintonia, após a migração da Rádio Clube AM 580 para o FM. Por enquanto, as duas rádios seguem transmitindo com a nova roupagem da Zé, com uma plástica nova e vinhetas reformuladas. Além disso, a casa recepciona a locutora Priscila Mello, mais uma integrante do Grupo, além dos radialistas já conhecidos Cezar Polidoro e Joel Vilalon.

O evento com direito a história da rádio e contagem regressiva, teve a presença de autoridades, como os prefeitos, Chico Sardelli (PL), de Americana, Rafael iiovezan, de Santa Bárbara d’Oeste e Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), de Nova Odessa, além de locutores que fizeram parte da Clube como Fuminho e Edson Ardito e demais colaboradores atuais.

“Eu vivi parte dessa história do LIBERAL e quero parabenizar o Grupo por todo o empreendimento, agora com mais uma rádio e destacar a forma correta que o jornalismo é praticado aqui, ouvindo sempre todos os lados, parabéns a todos os envolvidos,” estacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Rafael Piovezan também destacou a ética do Grupo Liberal em sempre ouvir todos os lados da história e praticar um bom jornalismo e, agora, com o “fortalecimento de mais uma rádio que vem para somar aquilo que já está consolidado na comunidade”.

Leitinho, prefeito de Nova Odessa, também parabenizou a inauguração e destacou como fundamental o papel de uma rádio popular, próxima da população.

Diretor executivo do Jornal LIBERAL, João Colosalle destaca a força do Grupo, que se consolida na região, como um dos únicos a desenvolver o jornalismo em diversas mídias, como no impresso, digital, redes sociais e as rádios.

“Agora mais um veículo que a gente pode chegar até a comunidade e cobrar por mudanças na sociedade e eu estou muito feliz por estar aqui neste momento de novidade”, comenta Colosalle.

O diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, emocionado contou que a rádio era um sonho do fundador e presidente emérito, Jessyr Bianco e agora o Grupo recebe a sua nova emissora. O objetivo da Zé FM é estar próxima da população.

“Eu estou muito feliz. Tenho certeza que a Zé vai fazer muito sucesso, assim como a Gold e isso acontece porque não somos 140 colaboradores, somos uma família de 140 pessoas, trabalhando juntos para levar boa música e informação com credibilidade”, afirma Giuliani.

Cris Correa, diretor artístico das rádios Zé e Gold, destacou o carinho pela escolha das músicas, pontuando que o objetivo é oferecer música de qualidade aos diversos públicos que as duas emissoras abrangem.

História

Em 9 de junho de 1950, entrava no ar a Rádio Clube de Americana, fundada por Je Godoy, Narciso Sabatini e Valdemar Martinelli. A frequência era 1.490 em AM;

Anos mais tarde, a Clube migra para a frequência de 580 kHz, onde opera até os dias atuais;

A Rádio Clube de Americana foi o berço de grandes nomes do rádio e da televisão e completa 74 anos – e mais uma vez muda, abraçando a Zé FM, rádio que assumirá o seu posto após a migração para o FM.

Programação

Jornalismo

Assim como na Rádio Clube, a programação contará com o jornalismo do LIBERAL. Programas como o Liberal no Ar, apresentado pelo jornalista Jairo Guilherme Silva, de segunda a sexta-feira das 13h às 14h30, seguirão na grade.

Esporte

O esporte também terá espaço na grade da nova emissora. Aos domingos, das 10h às 12h, o Caderno de Esportes trará as principais informações do meio esportivo, incluindo a cobertura de todos os passos do Rio Branco nas competições estaduais. Os campeonatos amadores de Americana e região também serão destaque na programação. A apresentação será do jornalista Gustavo Belofardi e do comentarista Paulo Filé.

Na semana

De segunda a sexta-feira, o primeiro horário será dele – radialista há duas décadas, Cezar Polidoro comandará o programa “De Bem com a Vida”, das 7h às 10h. Na sequência assumirá o locutor Joel Vilalon com o programa “Show da Zé”, depois será a vez do jornalismo com Jairo Guilherme Silva e por fim, à partir das 14h30, entra no ar o “Tarde da Zé”, com Priscila Mello.

À noite, assumem a programação Top 12, Voz do Brasil, Só Modão e Pegada Sertaneja.