Em Americana, Praça Malala receberá jardim sensorial neste sábado

A Praça Domingos de Luca, conhecida como Praça Malala, no Frezzarin, em Americana, receberá um jardim sensorial neste sábado (27), a partir das 8h30. A implantação será feita pela cooperativa Sicredi Dexis e tem o intuito de promover a educação ambiental a partir da reconexão com a natureza.

O jardim sensorial busca trabalhar com os sentidos do corpo humano, como audição, tato, olfato, visão e paladar. Durante a implementação do jardim sensorial serão colocadas plantas, pedras e cascas de árvores para que os visitantes possam sentir as texturas com as mãos.

Praça Malala terá jardim sensorial a partir deste sábado – Foto: Ariel Ferreira/Prefeitura de Americana

O espaço destinado para o novo ambiente possui 130 m², divididos em área verde e locais para caminhada. De acordo com a gerente do Sicredi Dexis de Americana, Mariana de Abreu Gomes, a área será importante também para o desenvolvimento de pessoas autistas.

No fim de junho, a Prefeitura de Americana entregou a revitalização da Praça Malala, que recebeu cerca de R$ 200 mil em melhorias. O local ganhou espaço kids, pet, caixa de areia para as crianças, pintura geral e mobiliário urbano, além de concreto estampado em 610 m².

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.