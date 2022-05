Visita de Ciro Gomes a Americana acontece nesta sexta-feira

Pré-candidato à presidência pelo PDT, ex-ministro vai se reunir com correligionários na sede municipal do partido

Pedetista esteve no município em 2017, no Teatro Paulo Autran - Foto: Fesspmesp / Divulgação

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) estará em Americana nesta sexta-feira (27). Inicialmente, a visita aconteceria no último dia 7, mas acabou adiada por questão de logística, justificativa dada pela presidente municipal do PDT, Maria Giovana, na ocasião.

Na cidade, Ciro fará uma reunião com pedetistas do interior paulista, segundo Giovana. O encontro está marcado para as 10h30, na sede local do partido.

Ciro esteve no município em 2017, no Teatro Paulo Autran. Na oportunidade, concedeu palestra em evento que marcou a comemoração dos 11 anos da Fesspmesp (Federação dos Sindicatos dos Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo).

O ex-ministro será o terceiro presidenciável a visitar a RPT (Região do Polo Têxtil) neste ano. Pré-candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em Americana no mês passado, quando realizou uma motociata que tinha como destino final o recinto da Festa do Peão.

No último dia 5, quem passou pela região foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que discursou na Vila Soma, em Sumaré.