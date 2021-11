Ventos destelham banheiro da Praia dos Namorados e Defesa Civil interdita local

Defesa Civil interditou o local, que passará por laudo – Foto: Claudeci Junior/LIBERAL

Os ventos da tarde desta quarta-feira (10) destelharam o banheiro da Praia dos Namorados, em Americana, e a Defesa Civil interditou o local. Até o momento, foi a única ocorrência registrada por conta da mudança no tempo no município.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, a suspeita é que um redemoinho de vento tenha atingido o banheiro, devido ao impacto causado no imóvel, que ficou totalmente destelhado.

“Há problemas estruturais e rachaduras nas paredes, por isso resolvemos interditar”, explica.

Na manhã desta quinta-feira (11), um laudo será feito no local e enviado à prefeitura para constatar os danos e estragos e tomarem as devidas providências. Miletta diz que o banheiro não corre riscos e deve ser recuperado.

Há possibilidade de chuvas de até 50 milímetros e ventos de até 60 kmh – Foto: Claudeci – Junior – O Liberal

Vem chuva

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou alerta amarelo para chuvas intensas entre quarta e quinta-feira, em todo estado de São Paulo e no Paraná.

Há possibilidade de chuvas de até 50 milímetros e ventos de até 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Ainda segundo o Inmet, a previsão do tempo para Americana é de tempo nublado com pancadas de chuvas nesta quinta-feira. Na sexta-feira, permanece o tempo nublado e o sol aparece no final de semana, entretanto deve voltar a chover na terça-feira